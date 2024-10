Sinner "è stato un anno di successi ma anche molto difficile"

"Ci sono ancora un paio di tornei da giocare, ma ho avuto tanti successi in quest'anno che è stato anche molto difficile per altre circostanze. Ho perso un po' il sorriso, non è mai facile giocare nella situazione in cui mi trovo, ma ho cercato di godermela il più possibile". Così Jannik Sinner in conferenza stampa dopo il trionfo a Shanghai. "La situazione in cui mi trovo non è facile, e non vorrei trovarmici - ha proseguito -. Vorrei giocare più libero in campo, provare a divertirmi ancora di più". "Sento però di essere forte quando vado in campo, cercando di non pensarci e di rimanere concentrato, di dare il 100% - ha detto ancora Sinner -. Sono fisicamente più pronto per giocare al massimo livello possibile per un tempo più lungo. Anche mentalmente sono pronto ad accettare ogni situazione difficile in campo e credo che questo sia il principale passo avanti. Il successo non mi cambierà, né come persona né come giocatore" ha sottolineato alla fine.