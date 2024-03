Sinner 'io, la nazionale e la Ferrari, festa Italia'

"Sono contento per tutta l'Italia, sapevo dei risultati della formula 1, con le Ferrari: il calcio giocava in contemporanea. Contento per i piloti, noi, la nazionale di calcio. Speriamo di far bene anche nelle prossime giornate". Così Jannik Sinner esulta per le vittorie dal calcio alla formula 1 che hanno fatto sorridere l'Italia. Domani il tennista azzurro, dopo aver battuto Griekspoor, tornerà in campo per gli ottavi del Masters di Miami contro O'Connell.