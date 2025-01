Slalom gigante di Adelboden: Meillard al comando, De Aliprandini miglior azzurro

Dopo la prima manche dello slalom gigante di Adelboden, in un panorama alpino spettacolare con tanta neve e sole dopo la nebbia e la nevicata di sabato, è al comando lo svizzero Loic Meillard in 1.25.15. Dietro di lui il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.15.42 e l'altro elvetico Marco Odematt - leader di coppa e vincitore delle ultime tre edizioni di questa gara - in 1.15.49.

Miglior azzurro sulla famosa pista Chuonisbaergli con la sua ripida partenza, i tanti dossi ed il vertiginoso muro finale che fa la differenza, è il trentino Luca De Aliprandini 12/o in 1.16.55. Luca, che ama questa pista, ha fatto una manche eccellente ma subito dopo il via, quasi per un eccesso di sicurezza ed aggressività agonistica, è finito in rotazione toccando una porta. Il ritardo accumulato se lo è però portato sino in fondo.

Poi - dopo la prova dei primi trenta al via - in classifica ci sono il lombardo Filippo Della Vite, al momento buon 15/o in 1.16.78 con il pettorale 26, l'altoatesino Alex Vinatzer in 1.17.27 e Giovanni Borsotti in 1.18.24. Seconda decisiva manche alle 13,30.