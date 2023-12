Slalom Lienz, Shiffrin in testa, Della Mea 14/a" (90 characters)"

Con l'ennesima superba prova, l'americana Mikaela Shiffrin in 52.81 è nettamente al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo di Lienz, ultima gara del 2023. Dietro di lei la sua connazionale Paula Moltzan in 53.95 e la svedese Anna Swenn Larsson in 54.13. Federica Brignone, che si è voluta impegnare anche in questo slalom nonostante il poco allenamento, è finita fuori dopo poche porte. Migliore azzurra dopo la prova delle prime 40 atlete - su un tracciato un po' complicato che gira parecchio ma su cui bisogna spingere molto - è così la friulana Lara Della Mea, 14/a in 55.55. Poi ci sono Marta Rossetti al momento 25/a in 56.36, Beatrice Sola più indietro in 56.84 e Martina Peterlini in 56.90. Seconda manche alle ore 13.