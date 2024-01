Slittino: Mondiali, azzurre Voetter/Oberhofer 4e nel doppio

Si ferma ai piedi del podio la rincorsa alla medaglia iridata nel doppio femminile per Andrea Voetter e Marion Oberhofer nella seconda giornata dei Mondiali di slittino ad Altenberg (Germania). All'indomani del podio nella prova sprint, le azzurre hanno chiuso al quarto posto nella gara vinta dalle austriache Egle/Kipp, con un margine di soli 50 millesimi sulle lettoni Upite/Kaluma che erano al comando a metà gara. La medaglia di bronzo va alle statunitensi Forgan/Kikby, che nella seconda manche hanno saputo scavalcare le due azzurre, quarte a 0″221. Tra gli uomini, primo titolo iridato individuale in carriera per il tedesco Max Langenhan che ha dominato la prova. Secondo a 0″761 dal vincitore l'austriaco Nico Gleirscher, con Felix Loch capace di centrare l'ennesimo podio. Seconda manche amara invece per Dominik Fischnaller: l'altoatesino era terzo a metà gara ma nella discesa decisiva è incappato in un errore che lo ha relegato al 18/o posto. A salvare il bilancio azzurro ci hanno così pensato Leon Felderer, ottavo e la medaglia di bronzo under23 colta da Alex Gufler, 17/o assoluto e terzo nella graduatoria di categoria. Gli austriaci Gatt/Schoepf si sono laureati campioni del mondo del doppio maschile, precedendo i connazionali Steu/Kindl e i tedeschi Wendl/Arlt, medaglia di bronzo. Sesto posto per il migliore equipaggio italiano, Nagler/Malleier, staccati di 684 millesimi dai vincitori. Decimi sono Rieder/Gufler a 1″152 e 12/i Rieder/Kainzwaldner a 1″202.