Slittino:azzurre Voetter-Oberhofer terze nella sprint di Oberhof

Ottavo podio stagionale per Andrea Vötter e Marion Oberhofer. Le azzurre non sbagliano un colpo infatti e si prendono il terzo posto nella prova sprint che chiude il programma della seconda tappa di Cdm di Oberhof. Nella disciplina di cui sono campionesse iridate in carica, la coppia è terza in 25″539 mancando per soli due millesimi il secondo posto occupato dalle tedesche Eiteberg/Schrimer; successo per le austriache Egle/Kipp con un margine di 0″114 sulle due altoatesine, all'ottavo podio stagionale sulle nove gare disputate.nel singol