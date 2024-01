Snowboard, Dalmasso secondo nel parallelo Cdm, Coratti altra azzurra al 2° posto

L'Italia del parallelo continua a mantenere la sua supremazia e si regala una finale tutta azzurra nel gigante parallelo femminile. Lucia Dalmasso ha conquistato la sua prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo, superando Jasmin Coratti, che a sua volta ha ottenuto il suo primo podio nel massimo circuito. Questo trionfo arriva per la bellunese Dalmasso nel bel mezzo di una stagione in cui si è classificata al secondo posto nelle prove di Davos (nello slalom) e Cortina d'Ampezzo (nel gigante). Nella finale, il duello tra le due atlete italiane si è concluso con l'uscita prematura di Jasmin Coratti, alla sua prima finale di carriera. L'ultimo successo italiano nella Coppa del Mondo femminile di parallelo risaliva a dicembre 2018, firmato da Nadya Ochner. Nella gara maschile, Roland Fischnaller si è classificato al quarto posto. Dopo essere stato sconfitto in semifinale dallo sloveno Tin Mastnak, l'altoatesino è stato costretto ad arrendersi nella Small Final al veterano Andreas Promenegger, con Benjamin Karl che ha infine firmato la finale tutta austriaca. Il percorso di Fischnaller ha messo fine al cammino di Aaron March (settimo) nei quarti di finale, dopo che quest'ultimo aveva vinto la sua batteria contro l'altro atleta italiano Daniele Bagozza (decimo). Maurizio Bormolini (13imo) ed Edwin Coratti (nono) si sono arresi al primo turno contro il tedesco Elias Huber e lo sloveno Zan Kosir. Mirko Felicetti non si è qualificato nella fase mattutina.