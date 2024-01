Snowboard: il "Red Bull Hammers with Homies" sbarca a Obereggen

Lo snowboard internazionale fa tappa ad Obereggen, località altoatesina, cuore dello Ski Center Latemar (a 20 minuti da Bolzano) con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo. Sabato 3 febbraio nello snowpark di Obereggen è in programma la gara valevole per il circuito internazionale "Red Bull Hammers with Homies", organizzato dalla società sportiva Black Yeti guidata da Marco Sampaoli. L'appuntamento costituisce l'unica tappa italiana di qualifica per le finali mondiali del Red Bull Hammers with Homies in programma in primavera a Madonna di Campiglio (29 marzo-1 aprile). Le 8 squadre, composte da tre riders ciascuno, saranno le protagoniste delle Jam Session: al termine verranno selezionati i team che saranno combinati nel pannello KO-System e si affronteranno in un knockout ad eliminazione diretta fino a incoronare il vincitore della tappa di Obereggen. Un'altra iniziativa che inizierà, domenica 4 febbraio, il giorno successivo al "Red Bull Hammers with Homies", sarà il Be The First. Osservare le magie che la Natura riserva al levar del sole. Quando? Tutte le domeniche, a partire dalla prossima,la storica seggiovia "Oberholz" e l'omonima pista saranno aperte dalle ore 7,30, un'ora prima del consueto orario, mentre negli altri giorni della settimana l'orario di apertura sarà sempre quello delle ore 8,30. Gli appassionati potranno sciare o scendere con la tavola da snowboard all'alba. Per poter utilizzare gli impianti alle ore 7,30, basterà essere in possesso di uno skipass plurigiornaliero o stagionale Val di Fiemme/Obereggen o Dolomiti Superski oppure acquistare il giornaliero la mattina stessa. Fin dalla prima salita di "Be the First", si potrà gustare la colazione nel rifugio Oberholz, perla architettonica a monte della pista, a 2096 metri ammirando dalle sue vetrate ovvero sulla terrazza panoramica mitiche cime dolomitiche e non come il Latemar, dichiarato patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, il Corno Bianco ed il Corno Nero, l'Ortles, il crinale alpino dalle alpi svizzere a quelle austriache al confine di Stato.