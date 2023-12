Snowboard: Moioli-Visintin vincono gara squadre mista a Cervinia

Michela Moioli e Omar Visintin hanno vinto lo SnowboardCross a squadre misto di Cervinia, riportando la squadra italiana sul gradino più alto della Coppa del Mondo. La coppia che è stata argento olimpico a Pechino 2022 ha saputo riportare al successo l'Italia due anni dopo la vittoria di Montafon (Austria) del dicembre 2021. Vincenti sia nei quarti che in semifinale, nel turno decisivo Visintin ha interpreto al meglio il tracciato affidando nelle mani di Moioli un significativo vantaggio. La bergamasca si impone al fotofinish su Francia, con la Svizzera in terza posizione. Settimo posto per l'altro team azzurro, composto da Lorenzo Sommariva e Sofia Belingheri.