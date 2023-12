Snowboard: parallelo Cortina, Dalmasso seconda e Fischnaller 3/o

Lucia Dalmasso seconda, Roland Fischnaller terzo: due giorni dopo la doppietta di Carezza lo snowboard azzurro festeggia altri due piazzamenti sul podio anche nel gigante parallelo di Cortina d'Ampezzo. E' un sabato speciale quello vissuto sulla neve ampezzana e che ha registrato i successi dell'austriaco Benjamin Karl e della tedesca Ramona Theresia Hofmeister. Migliore nel turno di qualificazione, il quarantatreenne capitan Fischnaller fa valere tutta la sua esperienza per agguantare il 49esimo podio della carriera, il decimo sulle nevi ampezzane dove ha saputo vincere in ben cinque occasioni. Grande prova nel complesso per il team diretto da Cesare Pisoni: Edwin Coratti si conferma in grande condizione, superato da Kosir nei quarti per il quinto posto finale, con Bormolini ottavo e Daniele Bagozza nono, squalificato per inforcata al termine del vittorioso ottavo con il bulgaro Yankov; quattordicesimo posto infine per Aaron March, out negli otttavi contro lo stesso Karl. Nella gara femminile, Lucia Dalmasso a Cortina vive la seconda finale della carriera, garantendosi un nuovo podio dopo quello ottenuto in apertura di 2023 nella canadese Blue Mountain. Nel turno decisivo Dalmasso prova a tenere testa alla tedesca Ramona Theresia Hofmeister che però si conferma imbattibile in questa prima parte di stagione, andando a bissare il successo di Carezza.