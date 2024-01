Snowboard: Visintin terzo in cdm a St.Moritz, Moioli quarta

L'azzurro Omar Visintin torna sul podio di Coppa del Mondo di snowboard, con un terzo posto nella prova di St.Moritz, in Svizzera, dove invece si è fermata al quarto posto Michela Moioli nella prova femminile. Nella finale maschile, con il ceco Choura subito attardato, Visintin ha duellato a lungo per la testa della gara, salvo poi cedere terreno a poche centinaia di metri dal traguardo, facendosi sorprendere e battere dal canadese Eliot Grondin e dallo svizzero Kalle Koblet. "Per una volta non sono contento del terzo posto. Il podio è un buon risultato però oggi potevo vincerla ma ho commesso un grosso errore in finale", ha commentato Visintin. Sviluppo complicato anche per Moioli nella finale femminile: dopo essere stata anche al comando della gara, la campionessa olimpica si è trovata bloccata dal traffico senza poi riuscire a trovare lo spunto per recuperare posizioni. Quarto posto quindi per la bergamasca alle spalle della ceca Eva Adamczykova, la vincitrice, della svizzera Sophie Hediger e della francese Chloe Trespeuch che resta leader della classifica generale proprio davanti a Moioli. Non era invece partita Sofia Groblechner. "Purtroppo due errori nella diagonale hanno fatto sì che Visintin e Moioli si giocassero la possibilità di vincere. Il successo era davvero nelle loro corde - è l'analisi del dt, Cesare Pisoni - ma è stata davvero una bella gara ed onore a Omar per essere riuscito a salire sul podio".