Sofia Raffaeli conquista il bronzo alla Coppa del Mondo di ritmica a Sofia

Sofia Raffaeli riparte con un bronzo. L'azzurra della ritmica nella prima tappa di coppa del mondo a Sofia, dove era assente la squadra delle Farfalle per il caso e le polemiche conseguite alla mancata conferma della dt Emanuela Maccarani, si conferma tra le protagoniste della scena internazionale, chiudendo al terzo posto con un punteggio di 28.400, dietro alla bulgara Stiliana Nikolova, oro con 29.500, e all'ucraina Taisiia Onofriichuk, argento con 28.850. "Sono abbastanza contenta della mia gara, sicuramente potevo fare meglio - ha detto la 21enne della Ginnastica Fabriano - È solo il punto di partenza della stagione, adesso si torna in palestra a lavorare per le prossime gare, dove proveremo a fare di più. Per il momento va bene così". "Siamo all'inizio di un nuovo percorso, con tutti esercizi nuovi - ha aggiunto la sua allenatrice, Claudia Mancinelli - Non era facile rientrare in pedana dopo le Olimpiadi. Sofia ha cercato di controllare, puntando sulla parte espressiva, è probabile che sia mancato qualcosa con l'attrezzo, perché non tutto è uscito correttamente, però siamo contenti di tornare a casa con questa medaglia di bronzo". Tra le squadre, oltre all'Italia, assenti Cina e Israele.