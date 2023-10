Soldini alla Hong Kong-Vietnam a caccia di record

Una nuova sfida attende Giovanni Soldini che domani, a bordo del trimarano Maserati Multi70, partirà per la 10/a edizione della "Hong Kong to Vietnam Race", la regata d'altura più lunga dell'Asia, con un obiettivo ben preciso, conquistare l'ennesimo record. Nell'equipaggio di sette persone che accompagnerà Soldini ci sono, tra gli altri, il figlio Gero, il nipote Matteo e anche il ceo di Exor e presidente di Stellantis, nonchè armatore, John Elkann, oltre a Oliver Herrera Perez, Francesco Pedol, Gianmarco Suardi e Pierre-Laurent Boullais. "Il nostro obiettivo è quello di stabilire il nuovo record della regata - ha spiegato il velista milanese - se ce lo permetteranno le condizioni meteo che nel 2019 erano state molto favorevoli". Il meteo è infatti la grande incognita della regata. A meno di 24 ore dalla partenza, si va infatti definendo il quadro meteorologico che accompagnerà la flotta di concorrenti lungo le 673 miglia nautiche della regata d'altura più lunga dell'Asia. Attraversando il Mar Cinese meridionale, dal Victoria Harbour di Hong Kong alla città costiera di Nha Trang, in Vietnam, Soldini e l'equipaggio del trimarano Maserati Multi70 incontreranno vento a 15/20 nodi alla partenza e nelle prime ore di navigazione, e poi entreranno in una zona prevalentemente poco ventosa (6/3 nodi) che rallenterà la corsa per il Vietnam. In questa edizione Maserati Multi70 non avrà diretti rivali nella classe multihull, ma navigherà con i 2 Transpac 52, Callisto (USA) e Centennial 3 (PHI), e il 75 piedi Centennial 5 (PHI), e ne approfitterà per allenarsi in condizioni di regata dal momento che le previsioni non favoriscono la corsa per il record di velocità. La "Hong Kong to Vietnam Race" è organizzata dal Royal Yacht Club di Hong Kong sotto l'egida della Rorc.