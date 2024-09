Sorride il Como, con il Verona seconda vittoria di fila

Sorride il Como di Fabregas che ottiene la seconda vittoria di fila battendo 3-2 il Verona. A sbloccare la gara ci pensa Cutrone con la rete prima dell'intervallo: Lazovic su rigore dopo l'intervento del Var rimette in parità il risultato. L'Hellas rimane in dieci dal 19' per l'espulsione di Suslov: il Como sfrutta la superiorità e va ancora a segno con Cutrone (27'). Il tris arriva nel finale con il Gallo Belotti, il Verona ci prova ancora e accorcia con Lambourde in pieno recupero. Terzo ko di fila per il Veronal.