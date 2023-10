Sottil 'l'Udinese meritava di vincere, pensiamo gara per gara'

"La squadra meritava di vincere la partita, abbiamo avuto quattro occasioni da gol clamorose, e siamo stato puniti nell'unica situazione avuta dal Lecce". Lo ha detto Andrea Sottil, in conferenza stampa, commentando il pareggio interno con i salentini. "Adesso dobbiamo affrontare una partita per volta - ha aggiunto - abbiamo tre trasferte nelle prossime 4 e l'Atalanta in casa. Spero di recuperare degli infortunati, perchè anche oggi abbiamo perso Lovric. In attacco siamo davvero contati e sfortunati: all'orizzonte in quel reparto non sono previsti rientri, tranne Davis, ma solo per qualche spicciolo". Citazione finale per capitan Pereyra: "Lui fa un altro sport, è un top player: peccato solo dovesse recuperare i tre mesi di condizione, Ci darà una grande mano, è stato preso per questo. Questa sera sono molto dispiaciuto per i ragazzi e per i tifosi che ci hanno sostenuto fino all'ultimo: meritavamo i tre punti".