Sottil verso l'esonero all'Udinese, è pronto Cioffi

Andrea Sottil verso l'esonero dalla panchina dell'Udinese. Fatale il pareggio interno con il Lecce e i soli sei punti, senza vittorie, nelle prime nove gare del campionato. Più in generale, il tecnico di Venaria Reale paga un cammino in costante difficoltà, con sole cinque vittorie nelle ultime 39 partite in serie A tra la scorsa e l'attuale stagione. La società, che lo aveva confermato durante la pausa per le Nazionali, dopo una notte di riflessioni avrebbe deciso per il cambio in corsa. Secondo quanto apprende l'ANSA, il sostituto potrebbe raggiungere Udine già nel pomeriggio. Si tratta di Gabriele Cioffi, già alla guida del club friulano nella stagione 2021/22 da subentrato al capo tecnico di allora Luca Gotti, di cui era il secondo. Cioffi era legato fino a giugno al Verona, da cui si starebbe svincolando in queste ore. Attesa l'ufficialità a breve. L'epilogo della collaborazione con Sottil è stato anticipato dal direttore di Udinese Tv, Michele Criscitiello, che sui propri canali social ha svelato la svolta decisa dalla società dei Pozzo.