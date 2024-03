Spagna: Federcalcio nella bufera, ora Mondiale 2030 a rischio

Il Mondiale di calcio 2030 che la Spagna ospiterà con il Marocco e il Portogallo è ora a rischio dopo l'operazione di polizia con le perquisizioni nella sede della Federcalcio e i 7 arresti, fra i quali dirigenti dell'organismo. Lo segnalano i media iberici, poiché la candidatura mediterranea a ospitare i Mondiali dovrà essere ratificata nel dicembre 2024. E "la Rfef dovrà dare spiegazioni per assicurare l'integrità e l'unità con gli altri organismi organizzativi", scrive 20 Minutos. Intanto, la difesa dell'ex presidente Luis Rubiales, ha assicurato che l'ex presidente della Federcalcio, attualmente all'estero nella Repubblica Dominicana, tornerà in Spagna il 6 aprile, per mettersi "pienamente a disposizione" dell'autorità giudiziaria, secondo una comunicazione inviata al giudice istruttore del caso del tribunale di Majadahonda (Madrid) citata dall'agenzia Efe. Rubiales è indagato per presunta corruzione, amministrazione sleale e riciclaggio in contratti firmati negli ultimi 5 anni al vertice della Federcalcio, a cominciare da quelli per il trasferimento della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita firmato con l'ex difensore del Barcellona, Gerard Piquet. Ieri la Guardia civile ha perquisito la sua abitazione a Granada.