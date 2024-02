Spagna, Modric regala al Real la vittoria sul Siviglia

Non dà spettacolo ma vince il Real Madrid contro il Siviglia nel posticipo domenicale della 26/a giornata della Liga. Alla squadra di Carlo Ancelotti basta un gol di Luka Modric all'81' per imporsi per 1-0 e andare a +8 sul Barcellona e +9 sul Girona, che però ha una partita in meno. La rete del croato sarebbe stata viziata, secondo i sivigliani, da un fuorigioco di Rudiger, ma la posizione del tedesco ex Roma è stata giudicata ininfluente. In precedenza al Real era stato annullato un gol di Lucas Vazquez per un fallo di Nacho su En-Nesyri rilevato con l'ausilio del Var. Ma questa serata è stata anche quella del ritorno di Sergio Ramos, ex capitano del Real e per 16 anni giocatore delle 'merengues', al Santiago Bernabeu, dove il difensore campione del mondo 2010 non metteva piede del 'Clasico' contro il Barcellona dell'1 marzo 2020. Oggi Ramos è stato applaudito dal pubblico durante il riscaldamento (ai quali ha risposto mettendosi una mano all'altezza del cuore) e poi al momento della lettura delle formazioni, quando il suo nome è stato scandito dallo speaker.