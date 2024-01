Spagna:Real Madrid vince alla Canarie, Barcellona crolla in casa

In attesa che il Girona scenda in campo domani in trasferta contro il Celta Vigo, le due grandi di Spagna hanno disputato oggi i rispettivi impegni per la 22/a giornata della Liga. A sorridere è stato, ancora una volta, il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha vinto 2-1 sul campo del Las Palmas, mentre il Barcellona è caduto in casa perdendo 5-3 con il Villarreal, con i due gol della vittoria del Sottomarino Giallo arrivati al minuto 98 e poi al 10O'. In terra canaria è finito senza reti il primo tempo fra la squadra di casa e il Real, poi Munoz ha sbloccato la situazione all'8' della ripresa. Ma il Madrid, prima con una splendida giocata di Vinicius su assist altrettanto bello di Camavinga e poi con un colpo di testa di Tchouameni su azione da corner a 6' dalla fine, ha ribaltato la situazione prendendosi tre punti che lo riportano temporaneamente al comando della classifica, con 54 punti contro i 52 del Girona. Al Montjuic si è vista una partita pazza fra il Barça e il Villarreal. Sotto per 2-0 (ancora a segno per gli ospiti l'ottimo Gerard Moreno), i prossimi avversari del Napoli in Champions Leaguei hanno rimontato e in 11 minuti segnando tre volte, con Gundogan e Pedri e un'autorete di Bailly, si sono portati sul 3-2, salvo farsi riprendere a 6' dalla fine con Guedes a segno su assist di Sorloth. Quando il match sembrava avviato verso il pareggio, nel maxirecupero segnavano prima Sorloth e poi, con il più classico dei contropiedi, con Morales per il pokerissimo del Villarreal. Per il Barça, terzo in classifica con 44 punti, con le cinque di oggi sono 9 le reti incassate nelle ultime due partite: ne tengo conto Mazzarri.