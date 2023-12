Spalletti a Napoli, vittoria facile con sostegno della città

Il CT della Nazionale, Luciano Spalletti, ha ricevuto a bordo di una nave Msc il premio di allenatore dell'anno dalla Gazzetta dello Sport. Egli ha ricordato il suo affetto per Napoli, di cui ha il tatuaggio dello scudetto sul braccio, affermando: "A Napoli è facilissimo vincere: quando si ha il supporto di una città come Napoli tutto diventa facile. Questa vittoria ha fatto esplodere la città di gioia". Quando viene riconosciuto in giro per Napoli, Spalletti è lui stesso a voler abbracciare le persone. Parlando del suo rapporto con il mondo del calcio, ha detto: "Io non litigo mai con nessuno, gli altri litigano con me e poi accuso il colpo. Ma accetto chi vuole tornare a essere mio amico dopo avermi perso per un po'. L'amico più grande che ho nel calcio? E' Di Lorenzo". Inoltre, ha parlato anche degli Europei: "Sarà un'esperienza bellissima e ci andiamo con tutto l'entusiasmo. Io chiamo in nazionale chi ha la voglia di infilarsi la maglia dell'Italia".