Spalletti, convocazione di Zaniolo non vietata

''Prima di chiamare Zaniolo ho parlato con la Federazione e con il presidente e non c'era nulla che vietasse di convocarlo''. Lo ha detto Luciano Spalletti parlando oggi a Coverciano dove è scattato il raduno della Nazionale per preparare le gare con Macedonia del Nord e Ucraina, decisive per le qualificazioni ai prossimi Europei.''Come ha trascorso questo mese Nicolò? Quando sono venute le autorità era molto dispiaciuto, forse lui è non così pulito come chi non ha mai giocato a qualcosa, però ha sempre sostenuto di non aver mai giocato su situazioni incriminate e per cui gli erano stato mosse accuse - ha proseguito il ct azzurro -E in ogni caso c'è anche da tener conto all'aspetto umano, cerchiamo di stare vicini a questi ragazzi, non li lasciamo soli''.