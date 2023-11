Spalletti, dispiacere per il Napoli, legame con i calciatori

"Mi dispiace vedere il Napoli" in questa posizione di classifica "perché sono legatissimo a questi calciatori e il mio pensiero va a loro. So quanta passione ci mettono per far bene la loro professione". Lo ha detto il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio Luciano Spalletti, intervenendo alla cerimonia della Hall of Fame, il riconoscimento istituito nel 2011 da Fondazione Museo del Calcio e Figc per celebrare i giocatori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano. "Nel Napoli dell'anno scorso - ha ricordato Spalletti - ho avuto a disposizione calciatori fantastici, mi hanno dato tutta la loro disponibilità per riuscire a creare un corpo unico, una squadra che credeva in quello che si faceva e tutti i giorni lavorava con serietà a quelle che erano le mie richieste, ovvero riuscire a diventare sempre migliori".