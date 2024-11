Spalletti, 'felice di avere due goleador come Retegui e Kean'

''E' il raduno della continuità, bisogna dare continuità a quanto fatto finora, i giocatori hanno preso consapevolezza della loro forza e come ho detto loro sono contento di avere degli indisciplinati perfetti, si vede sono tranquilli e sanno che diventati anche una squadra''. Lo ha detto Luciano Spalletti nel primo giorno di raduno a Coverciano per preparare le ultime due partite di Nations League contro Belgio (giovedì a Bruxelles) e Francia (domenica a Milano). Una Nazionale ''in cui essere fiduciosi'' che oltretutto può disporre di due attaccanti attualmente in testa alla classifica marcatori della Serie A, Mateo Retegui (11 reti) e Moise Kean (8). ''Sono felicissimo di vederli lassù, stanno facendo vedere ciò che speravamo - ha commentato il ct azzurro - Sei due possono anche giocare assieme? Mateo è più da area di rigore, bravissimo nella finalizzazione, Moise può agire più fuori e creare spazi con la sua velocità e fisicità, è un giocatore che reparto da solo''. Spalletti però ha fatto capire che la possibilità di schierarli assieme non appare immediata: ''Kean ha qualche problemino che va gestito, può recuperare in questi giorni e cercheremo di metterlo nelle migliori condizioni. Non dimentichiamo poi quanto sia importante avere un'alternativa durante la gara''.