Spalletti 'giornata n.10 un sogno,nasce dai miei album figurine'

Arriva da lontano, dagli album di figurine di Spalletti, l'idea della giornata dei 'Fantastici cinque' numeri 10 nel Centro tecnico federale di Coverciano dove ad incoraggiare gli azzurri della Nazionale sono arrivati Francesco Totti, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Giancarlo Antognoni e Gianni Rivera. "Questa cosa nasce dal fatto che io ho tutti gli album delle figurine e i giocatori cerchiati - ha detto in conferenza stampa il ct della Nazionale Luciano Spalletti -. Mi sono emozionato a vederli giocare e avere la possibilità di averli tutti in una pagina, era un sogno da realizzare". L'invito per "far assorbire l'appartenenza e l'importanza della maglia azzurra ai giocatori - ha continuato -. Averli tutti qui diventava più facile farglielo capire e bisogna entrare in sintonia con il loro battito forte per l'azzurro, che hanno avuto nelle vittorie e nelle sconfitte. E' diventata una cosa emozionante ed importante". Con il ct i cinque numeri 10, ma anche Gianluigi Buffon e il presidente della Figc Gabriele Gravina. "Loro - ha detto Spalletti riferendosi ai numeri 10 - ci hanno donato questa possibilità di alzare le nostre ambizioni, e ci hanno spiegato che siamo più rispettati dagli avversari per quello che hanno fatto loro in maglia azzurra. Nel calcio moderno, relazionale, dove non ci sono più ruoli fissi, le loro qualità è bene averle. Ora ci passano un po' tutti in quella zona di campo come ad esempio Calafiori che fa un lavoro alcune volte da numero 10, così come Di Lorenzo e Cambiaso". Una battuta su Buffon: "Abbiamo anche un altro numero 10 dei portieri, e ce lo teniamo stretto". Ai cinque giocatori oggi è stata dedicata una maglia da allenamento con la scritta 'Siamo tutti 10'. L'ex portiere della Juventus ha evidenziato: "Ai ragazzi ho detto che penso che loro cinque hanno vissuto qualcosa di epocale, inconsapevolmente. Ho detto ai giocatori che anche loro oggi hanno vissuto qualcosa di epocale con questi cinque qua, e che possono tatuarsi questa giornata".