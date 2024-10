Spalletti 'mondiale un obbligo, ma non diventi un'ossessione'

"Andare al Mondiale lo sentiamo come un obbligo, è un torneo che ha determinato la nostra storia, ha fatto felice tante persone. Partecipare a quella competizione è qualcosa di veramente importante ma non deve diventare un'ossessione". Così il ct della nazionale italiana, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di Nations League con il Belgio. "Il nostro è un gruppo che deve fare esperienza, ma siamo sulla strada buona", ha aggiunto. E poi ancora: "Io, però, come obbligo assoluto morale ho quello di fare benissimo ogni qualvolta arrivo a Coverciano. Pensare cose che possano dare seguito a quello che stiamo vedendo".