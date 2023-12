Spalletti, Natale, sostieni la Nazionale!

Quest'anno, il CT azzurro Luciano Spalletti ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio di auguri di buon Natale accompagnato da una foto in cui compare con una tuta dell'Italia, in cui chiedeva a Babbo Natale la felicità e il tifo per la Nazionale. Non è stato l'unico dei protagonisti del mondo del pallone a farsi vivo sui social in occasione del Natale, tra messaggi di auguri e immagini in famiglia, feste e banchetti con compagni di squadra o amici. Tra i tanti post, spicca quello dell'argentino Mauro Icardi, che compare nella foto con un occhio nero, 'regalo' del derby di ieri a Istanbul tra il suo Galatasaray e il Fenerbahce, replicato per solidarietà con un ombretto dalla moglie, Wanda Nara.