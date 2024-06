Spalletti 'ottimismo su Barella, disponibile per Albania'

"C'è ottimismo fin dal primo momento, è sempre stato sotto controllo. Quando c'è un affaticamento c'è sempre un po' da aspettare per vedere l'evolversi della situazione. Non è preso in considerazione per la Bosnia, per l'Albania si". Così il Ct dell'Italia Luciano Spalletti, alla vigilia dell'amichevole contro la Bosnia Erzegovina, commentare le condizioni fisiche dell'interista Barella che quindi sarà disponibile per l'Europeo.