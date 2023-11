Spalletti, 'Vincere è l'unica cosa che conta con la Macedonia'

Luciano Spalletti, allenatore dell'Italia, ha affermato alla vigilia della partita con la Macedonia del Nord: "Si possono fare duemila discorsi, ma alla fine conta solo andare a vincere e fare una buona prestazione, perché spesso il risultato dipende dalla prestazione". Parlando dell'atmosfera che troverà domani allo stadio, ha aggiunto: "Per me l'Olimpico pieno è come un arcobaleno. Abbiamo prodotto un calcio che trascinava il pubblico, creando nuovi slogan. Abbiamo ottenuto risultati importanti, anche se non abbiamo vinto molti titoli, ma quel calcio ha lasciato un messaggio indelebile nei bambini di allora. Questa è un'altra vittoria". Quando gli è stato chiesto chi calcerà un eventuale rigore, ha risposto: "Noi abbiamo tre rigoristi bravissimi. Io mi aspetto che Jorginho, per la personalità e la qualità che ha, vada a prendersi il pallone. Sono sicuro che non si tirerà indietro".