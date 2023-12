Spirito di Stella" fa il giro del mondo con "Vela, L'Uomo e il Mare

Comprendere il valore della diversità attraverso un'iniziativa che mira a promuovere inclusione ed accessibilità: questo il tema della puntata odierna della trasmissione "L'UOMO E IL MARE", rubrica ideata, curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 22.15 su RAISPORT+HD, canale 58 del digitale terrestre (alle 0.2 su RAIDUE e da domani mattina anche su RAIPLAY). Si tratta di un giro del mondo in barca a vela sul catamarano "Spirito di Stella", 18 metri di tecnologia e disponibilità incondizionata, dove il mare e la vela diventano metafora d'integrazione. L'operazione, presentata al Circolo Aniene di Roma, è stata ideata e voluta da Andrea Stella, dal Ministro della Difesa e da Difesa Servizi, ed è destinata sia al mondo militare che a quello civile. Previsti ottanta tappe e due anni di navigazione, durante i quali saranno ospitate a bordo persone con disabilità motorie. Un viaggio di grande condivisione, dove l'imperativo categorico deve essere sempre quello di non lasciare mai indietro nessuno. Nella puntata, oltre alla divulgazione del progetto che ha visto il catamarano Spirito di Stella salpare da Genova per il Giro del Mondo, saranno presenti le voci di Andrea Stella, fondatore della Onlus Spirito di Stella, dell'AD di Difesa Servizi Luca Andreoli, di Manuel Bortuzzo, giovane nuotatore vittima di un attentato che gli ha causato la paralisi degli arti inferiori, e le testimonianze di quanto sia importante andare oltre le barriere architettoniche. Infine, verrà riproposto il racconto di RAISPORT dedicato al Giro precedente di Andrea Stella e del suo equipaggio speciale.