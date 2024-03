Sport e Salute, al via riqualificazione palazzetto Frosinone

È ufficialmente avviato il processo di riqualificazione del Palazzetto di Frosinone. L'accordo, dopo un tavolo di confronto tra Comune di Frosinone, Regione Lazio e Sport e Salute Spa, è stato ratificato nel corso di un incontro che si è tenutosi del palazzo della Regione a Roma. "Finalmente, dopo più di 5 anni in cui era rimasto chiuso, il Palazzetto dello Sport sarà restituito alla comunità di Frosinone. La Regione Lazio ha stanziato 500.000 mila euro per la ristrutturazione e gli ammodernamenti che renderanno l'impianto del capoluogo all'avanguardia e pienamente conforme agli standard legislativi vigenti", ha evidenziato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Sport e Salute si è assunta l'impegno di completare le attività progettuali ed eseguire i lavori di riqualificazione funzionale della palestra, utilizzando le risorse finanziarie fornite dalla Regione Lazio e mettendo a disposizione le restanti somme necessarie al completamento dell'intervento, pari a 43.355 euro. "L'obiettivo è quello di ripensare gli spazi urbani inutilizzati o degradati e trasformarli in spazi capaci di offrire opportunità di crescita per i quartieri e le comunità. Perché lo spazio è un educatore sociale, insegna il rispetto e la condivisione, favorisce gli incontri e combatte l'esclusione sociale", ha affermato l'ad di Sport e Salute Diego Nepi Molineris. L'impianto sportivo, una volta ristrutturato, verrà concesso al Comune di Frosinone per una durata di venti anni, a un canone di locazione da definire. "Il Palazzetto costituisce un'opera fondamentale per la comunità, che potrà tornare a usufruire di un centro, moderno e funzionale, deputato all'attività sportiva, alla socializzazione, all'aggregazione", ha dichiarato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli.