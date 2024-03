Sport e Salute, promuovere sani stili di vita con grandi eventi

Sensibilizzare quante più persone possibili sui temi della prevenzione e dei corretti stili di vita sfruttando la vetrina dei grandi eventi sportivi. E' uno dei progetti sui quali sta lavorando Sport e Salute e che prenderà il via in occasione della prossima edizione degli Internazionali di tennis di Roma con l'obiettivo di replicarlo e allargarlo anche ai futuri grandi eventi. Nella squadra del progetto, come successo già in passato, è presente anche Giuseppe De Mita, ex direttore generale della Lazio, la cui collaborazione va ad arricchire da qualche giorno anche il team del marketing della società in house del Governo. Oggi, invece, Sport e Salute ha anche lanciato la sinergia con Anci e Ics nel progetto "Insieme per il territorio", con l'obiettivo è promuovere degli appuntamenti finalizzati a far conoscere le opportunità, le attività, i progetti e i servizi offerti agli enti locali.