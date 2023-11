Sport: Mezzaroma, tramutare valori Costituzione nella vita reale

"L'inserimento dell'attività sportiva in Costituzione è stato un passaggio importante e anche qui, come Sport e Salute, in collaborazione con il ministro Abodi e il Dipartimento dello Sport siamo un po' quelli che per conto dello Stato devono tramutare il concetto della Costituzione nella vita reale". Lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, in occasione della seconda edizione della Giornata Nazionale "Giovani e Memoria", quest'anno dedicata ai 75 anni della Costituzione Italiana. "Ad esempio stiamo partecipando al recupero del centro sportivo di Caivano, sul quale sto riscontrando una collaborazione istituzionale sorprendente - ha aggiunto - A partire dalla Difesa con l'operazione di bonifica. Noi abbiamo chiamato questa tipologia di progetto, che vorremmo fosse replicabile, "Illumina", perché il concetto è portare i valori dell'articolo 33 nelle zone dove è difficile trasferirli". Poi Mezzaroma ha concluso: "Lo sport è un driver potentissimo e auspico che venga utilizzato il più possibile in futuro, perché ci sono tre parole chiave: giovani, memoria e Costituzione".