Sport: Quintieri, Credito Sportivo sostiene Anci Giovani

"Oggi, qui ad Anci Giovani, vogliamo ribadire il nostro impegno con la nuova generazione di amministratori locali, il futuro della classe dirigente del nostro Paese. Nel corso del vostro cammino da sindaco, assessore, consigliere, per ogni singolo progetto di Sport e di Cultura, avrete sempre al fianco il Credito Sportivo". Lo ha detto il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Beniamino Quintieri, intervenendo all'Assemblea Anci Giovani a Montecatini nel corso del panel "Sport come infrastruttura sociale", alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. "Condividiamo con Anci e con tutti gli amministratori locali la stessa ambizione: lavorare per migliorare il benessere dei cittadini e per dotare i Comuni di strutture moderne e all'avanguardia - ha aggiunto - Insieme, al servizio del Paese per lo sviluppo dei nostri territori. Oggi qui con voi prendo concretamente l'impegno che il nostro Bando Sport Missione Comune, che consente di investire nelle infrastrutture sportive con finanziamenti a tasso di interesse completamente abbattuto, esca in anticipo rispetto agli altri anni in maniera da consentire a voi un'adeguata programmazione degli investimenti. Sport Missione Comune uscirà entro il mese di marzo". L'Assemblea Anci Giovani ha radunato a Montecatini oltre 500 amministratori under 36, per un confronto aperto e partecipato sulle questioni che riguardano da vicino i cittadini, i Comuni e i giovani amministratori.