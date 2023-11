Sport:Abodi 'norma tecnici-militari risolta entro fine anno'

"C'è spirito di collaborazione, sono convinto che questo problema sarà risolto entro la fine dell'anno in parte attraverso una modifica della norma e in parte attraverso semplicemente una circolare interna". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in merito all'impossibilità per i tecnici militari di svolgere le proprie attività all'interno delle federazioni. Il tema è la norma inserita nell'ultimo decreto correttivo della riforma dello sport che di fatto sta impedendo alle federazioni di poter sottoscrivere con i tecnici appartenenti ai gruppi sportivi militari un regolare contratto di collaborazione per le loro prestazioni svolte nell'ambito degli staff tecnici nazionali. "Stiamo lavorando con il Ministero della Difesa e con quello del Lavoro perché è emerso un tema non evidenziato prima, considerando il testo inserito nella norma e recepito dai suggerimenti della Difesa e del Coni", ha concluso Abodi.