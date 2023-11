Squadra Davis, "Siamo pronti a dare il meglio"

"Abbiamo un'ottima squadra e vogliamo fare bene": archiviate le Atp Finals, Jannik Sinner è proiettato verso le Finals di Coppa Davis di Malaga, dove giovedì l'Italia affronterà l'Olanda. "Siamo forti e lo sappiamo - ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport - siamo una delle squadre favorite, cercheremo di dare il massimo". "Abbiamo una squadra davvero forte - ha aggiunto - Peccato che non ci sia Berrettini. Abbiamo un doppio in cui possiamo variare le coppie". "Il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo - ha sottolineato il capitano degli azzurri Filippo Volandri - Da Sinner mi aspetto la solita professionalità".