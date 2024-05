Striscione contro Hernandez, ammenda per Dumfries e l'Inter

A seguito di accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, il nerazzurro Denzel Dumfries è stato sanzionato con un'ammenda di 4.000 euro - e una stessa sanzione è stata inflitta all'Inter a titolo di responsabilità oggettiva - per esposto un striscione offensivo nei confronti del milanista Theo Hernandez durante la sfilata organizzata il 28 aprile dal club per festeggiare la vittoria. Lo striscione, si legge nel comunicato della Figc, aveva un "contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo nei confronti del tesserato del Milan Theo Hernandez e, per l'effetto e più in generale nei riguardi di quest'ultima società e dei suoi tifosi. Segnatamente - si ricorda - uno stendardo con sovraimpressa in bella mostra una immagine raffigurante il calciatore Theo Hernandez con le fattezze di un cane tenuto al guinzaglio proprio dallo stesso Dumfries".