Suns schiantati da Wembanyama, 38 punti e show

Gli San Antonio Spurs ottengono la seconda vittoria consecutiva, 121-132, sul campo dei Phoenix Suns. Il rookie Victor Wembanyama domina con 38 punti e 10 rimbalzi. Paolo Banchero segna 30 punti e realizza anche il canestro decisivo per la vittoria degli Orlando Magic contro gli Utah Jazz. Nonostante l'assenza di Zion Williamson, i New Orleans Pelicans riescono a battere i Detroit Pistons grazie ai 33 punti di C.J. McCollum e ai 28 punti e 13 rimbalzi di Joel Embiid, che guidano i Philadelphia 76ers alla vittoria contro i Toronto Raptors. Inaspettatamente, i Suns ritrovano Devin Booker, che sfiora la tripla doppia (31 punti, 13 assist e 9 rimbalzi). Gli Spurs prendono subito il controllo del punteggio, chiudendo il primo quarto in vantaggio 39-20. Victor Wembanyama è straordinario con 38 punti, 10 rimbalzi e 15/26 dal campo. Anche Kevin Durant (28 punti e 10/15 dal campo) è in grande forma, ma non riesce a portare i suoi alla rimonta. A Salt Lake City, Jazz e Magic si contendono la vittoria in una partita ricca di emozioni. A decidere l'incontro è Paolo Banchero, autore di 30 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, e del canestro decisivo nel finale. Gli ospiti trovano anche la doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi di Wendell Carter Jr e i 18 punti in uscita dalla panchina di Cole Anthony. Ai Jazz non bastano i 22 punti e 7 rimbalzi di Lauri Markkanen. Simone Fontecchio gioca meno di 7 minuti e realizza un solo tiro dal campo, ma è comunque decisivo con i suoi 30 punti, 9 rimbalzi e il canestro in acrobazia che vale la vittoria per i suoi nel finale.