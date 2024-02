Super Bowl, vincono Kansas City Chiefs, 49ers battuti 25-22

I Kansas City Chiefs vincono al supplementare il Super Bowl 2024 battendo i San Francisco 49ers per 25-22, al termine di una partita emozionante e tesa come una finale di Champions. Decisivo il TD di Hardman e il solito devastante Mahomes, votato MVP della finale per la terza volta in carriera. Per i Chiefs, tre anelli nelle ultime cinque stagioni, ormai si può parlare di dinastia.