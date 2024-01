Supercoppa: Inzaghi, "abbiamo avuto grande concentrazione"

"Innanzitutto vanno fatti i complimenti al Napoli che ha fatto una grande partita, poi sono rimasti in 10 ed hanno lottato come i leoni. Spiace sempre perdere una finale al 90'. Per quanto riguarda i miei devo fare i complimenti perché due giorni prima abbiamo fatto una semifinale. Abbiamo pagato la stanchezza ma abbiamo avuto grandissima concentrazione, abbiamo difeso bene e il primo tempo potevamo già passare in vantaggio". Lo afferma Simone Inzaghi ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria della Supercoppa a Riad. "Dopo il gol di Lautaro, la corsa della squadra sotto alla curva dopo la vittoria è stato un ringraziamento ai tifosi che sono arrivati e ci hanno seguito fin qui", conclude.