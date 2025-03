Supercoppa italiana 2025/26: confermato il format Final Four

La Supercoppa italiana avrà il format Final Four anche nella stagione 2025/26. Lo hanno deciso i club di Serie A, riuniti oggi in assemblea.

"Le Società di Serie A, riunite oggi in Assemblea a Milano, hanno deliberato il format a 4 squadre per la prossima EA SPORTS FC Supercup", si legge nella nota della Lega.

Resta da definire dove si disputerà la competizione: l'Arabia Saudita ha infatti un accordo per far giocare nel proprio Paese due delle prossime quattro edizioni, potendo tuttavia decidere in quali anni ospitare le sfide. La decisione è attesa per fine aprile.