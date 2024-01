Supercoppa: Lautaro, 'la Juve? Pensiamo solo alla finale'

"Penseremo alla Juve? Io no. Penso alla partita nostra di domani, per noi è molto importante il trofeo che ci giochiamo, è un nostro obiettivo stagionale e penso a preparare bene questa partita. Sarebbe molto importante vincere, siamo i campioni in carica. La vinciamo da due anni e abbiamo tanta voglia di riportarla a casa, per noi è un obiettivo e manca l'ultimo passo". Lo ha detto il capitano dell'Inter Lautaro Martinez, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro il Napoli a Riad. "Noi dobbiamo pensare sempre alla partita che ci aspetta domani. Sappiamo che da qui alla fine sarà un periodo difficile, abbiamo partite importanti davanti a noi e siamo tutti pronti - ha aggiunto -. In questo periodo sicuramente siamo tornati a essere bambini dentro il campo: ci divertiamo, a volte sembra che stai giocando tra amici, perché il gruppo è unito e va nella stessa direzione. Rinnovo? Non lo so, stiamo lavorando con la società. Penso alla partita di domani e a tornare a Milano dai miei figli che mi mancano tanto", ha concluso Lautaro.