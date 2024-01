Supercoppa: Mazzarri, 'il Napoli ha ambizione di vincere'

"Per la squadra la finale di domani è importante, sono ragazzi bravi e giovani che hanno vinto lo scudetto, sanno che non è facile giocare questa Supercoppa e hanno l'ambizione di vincere il trofeo. E' un'arma e lo ricorderò nello spogliatoio prima della gara". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, in conferenza stampa a Riad alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro l'Inter. Mazzarri ha sottolineato che "non firmo mai per il pari, io sto allenando ragazzi che sono Campioni d'Italia, lo sanno. Contro l'Inter in campionato il Napoli ha avuto possesso palla superiore ma poi ha perso 3-0 per il contropiede dei nerazzurri. Il calcio è una materia che bisogna saper interpretare da noi addetti lavori e lo facciamo, siamo carenti sull'organico con diverse defezioni ma ce la giochiamo con la mentalità alla pari con l'Inter senza sottovalutare niente. Ho visto la semifinale contro la Lazio, ho notato che l'Inter contro una signora squadra è stato migliore su gioco, velocità, qualità individuali. Ma le grandi squadre possono avere flessioni, so che siamo nel migliore momento per loro ma se facciamo bene la serata ci dà più fiducia per il proseguimento della stagione".