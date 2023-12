SuperG a Beaver Creek annullato, 6 gare su 7 saltate

Sci: cdm; anche il superG di Beaver Creek è stato cancellato. Sinora, su sette gare in programma, ben sei sono state annullate a causa del meteo avverso. Si tratta del gigante di Soelden, delle due discese di Zermatt-Cervinia, delle due discese e del superG di Beaver Creek. L'unica gara disputata è stato lo slalom speciale di Gurgl, la più semplice da far svolgere data la scarsa velocità imposta agli atleti dalle porte strette. Per ora è stato deciso di recuperare solo una delle due discese di Zermatt-Cervinia, la prossima settimana a Val Gardena. Si tratta di un inizio di stagione della Coppa del Mondo Uomini davvero drammatico e senza precedenti.