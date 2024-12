SuperG di St. Moritz cancellato per maltempo: terza gara annullata nella stagione

E' stato cancellato per maltempo il secondo superG di cdm donne di St.Moritz. Nella notte c'è infatti stata una nevicata con pista Corviglia da ripulire e stamani sono arrivati vento in quota e nebbia sulla parte centrale del tracciato. Dopo vari rinvii è arrivato l'annullamento. E' la terza gara, dopo i due slalom gigante canadesi di Mont Tremblant, cancellata in questa stagione. Ancora non si sa se e dove verranno recuperate. La prossima tappa è per il 28 e 29 dicembre a Semmering, in Austria, con gigante e speciale.