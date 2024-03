Swenn Larsson in testa allo slalom di Saalbach, Shiffrin seconda

La svedese Anna Swenn Larsson, con il tempo di 53.10, è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale delle Finali di coppa del mondo donne a Saalbach. Alle sue spalle in 53.21 la campionessa Usa Mikaela Shiffrin, che ha già vinto la coppa di disciplina. Terzo tempo per la giovane croata Zrinka Ljutic (53.77). La trentina Martina Peterlini, unica slalomista azzurra ammessa a questo ultimo speciale in 18/a posizione con il tempo di 55.74. Impegnata su una pista dal fondo morbido e trattato con il sale per la temperatura primaverile c'è anche un'altra italiana, Lara Colturi, che gareggia però per l'Albania: è 22/a in 56.75.