Swiatek sceglie Wim Fissette, l'allenatore delle stelle

La tennista polacca numero uno al mondo Iga Swiatek ha annunciato di aver ingaggiato l'allenatore belga Wim Fissette, noto per aver già lavorato con molti altri giocatori che hanno vinto tornei del Grande Slam. La 23enne, che ha vinto cinque titoli Slam in singolare, di cui quattro al Roland Garros, aveva dichiarato all'inizio del mese che si sarebbe separata dal suo ex allenatore, il polacco Tomasz Wiktorowski, dopo tre stagioni insieme. In un comunicato pubblicato sui social network, Swiatek si é detta "felice di annunciare che Wim Fissette si unisce al nostro team". Apprezzato per "la sua visione e la grande esperienza ai massimi livelli del tennis", Fissette ha lavorato con stelle del tennis femminile come la belga Kim Clijsters, la bielorussa Victoria Azarenka, la rumena Simona Halep e la tedesca Angelique Kerber. Più di recente ha collaborato fino al mese scorso con la giapponese Naomi Osaka, ex numero 1 del mondo. Swiatek, ritiratasi dal torneo WTA 1000 di Pechino per "problemi personali", prima di fare lo stesso in quello di Wuhan, ha spiegato nel suo messaggio che ora si sta "preparando per il Women's Masters" di Pechino di fine anno.