Tabanelli terza nel Big Air di Pechino, Freestyle Sci

Il 2 dicembre, un sabato che saluta anche il quarto posto di Miro Tabanelli, è stato un giorno di grande successo per la famiglia Tabanelli: Flora, sedicenne emiliana, è salita sul podio della Coppa del Mondo di Freestyle Big Air, a Pechino (Cina), conquistando il terzo posto con 160,75 punti. La vittoria è andata alla svizzera Mathilde Gremaud con 175,50 punti, seguita dall'inglese Kirsty Muir (167,25). Quattro anni dopo l'ultima top-3 di Silvia Bertagna (che sul podio ci salì in cinque occasioni), Flora Tabanelli ha saputo mettere a referto il suo primo podio della carriera. A fine agosto e inizio settembre 2023, Flora Tabanelli ha vinto anche il titolo iridato juniores nella specialità oltre all'argento nello SlopeStyle ai Campionati Mondiali giovanili di Cardrona (Nuova Zelanda). Alle spalle di Flora, l'altra elvetica Giulia Tanno in quarta piazza (150,25), seguita dalla finlandese Anni Kavara (148,25) e dalla norvegese Mie Sandra (139,75). Nella prova maschile, il successo è andato allo statunitense Alexander Hall con 182 punti ed un margine di soli 0,25 lunghezze sul canadese Edouard Therriault (181,75). La volata per il terzo posto ha sorriso in favore dello svizzero Andri Ragettli che con 179,75 punti ha beffato Miro Tabanelli (179,50) e lo svedese Jesper Tjader (179).