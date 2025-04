Tadej Pogacar sfida Remco Evenepoel nell'Amstel Gold Race

Tadej Pogacar non si ferma mai. Lo sloveno gareggerà domani nell'Amstel Gold Race attorno a Maastricht (Olanda), ad una settimana dal secondo posto alla Parigi-Roubaix e due dal trionfo al Giro delle Fiandre.

Se le ambizioni del campione sono le stesse, cambia l'avversario. Assente Mathieu van der Poel, vincitore nel 2019, torna Remco Evenepoel. Dopo aver lottato con l'olandese a Sanremo (terzo) e nelle classiche fiamminghe, il campione del mondo in carica dovrà ora vedersela con l'ingombrante Remco per provare a bissare il successo del 2023 nell'unica classica olandese in calendario.

A sei mesi dalla sua ultima apparizione competitiva (Giro di Lombardia 2024), a quattro mesi e mezzo da un grave incidente in allenamento, il belga - due volte campione olimpico di Parigi (cronometro e corsa su strada) - ha appena fatto un ritorno trionfale, vincendo ieri la Freccia del Brabante. E' quindi giunto il momento della resa dei conti tra i leader dei team UAE e Soudal Quick-Step.