Taekwondo: Europei cadetti, sei medaglie per l'Italia

Con sei medaglie l'Italia del taekwondo brilla agli Europei cadetti di Belgrado. Sabato sul gradino più alto del podio è salito Abdul Touiar nella categoria -172 cm, nella quale ha vinto l'oro. In finale ha battuto 2-0 il turco Ibrahim Efe Duzel. "Dopo il secondo posto mondiale, desideravo ardentemente questa medaglia d'oro - ha commentato l'azzurro nel dopo gara - Sono felicissimo di esserci riuscito". Il campione del mondo in carica della categoria -176 cm, Gabriele Rosato, si è aggiudicato l'argento. La medaglia di bronzo l'ha conquistata Luca Serban nella -180cm. La ressegna europea era iniziata con la vittoria dell'azzurro Diego Senesi nella categoria -156. Nella finale contro il greco Giorgio Mavridis il campione in carica si è confermato, conquistando l'oro. Sofia Frassica e Ludovica Fugazza hanno aggiunto altre due bronzi al palmarès della squadra italiana. Frassica, già medaglia di bronzo ai mondiali cadetti nella categoria -164cm, ha iniziato il torneo dai sedicesimi ed è giunta a un passo dalla finale. Fugazza è stata protagonista di una semifinale avvincente, che ha perso di stretta misura per 2-1 contro la numero 2 del ranking, Brkic Sanja. "Sono Orgoglioso di questi atleti che hanno dimostrato una maturità agonistica straordinaria - ha commentato il presidente della Federazione Angelo Vito - In questa fase storica molto complessa il taekwondo per nostri ragazzi rappresenta un ancora di sicurezza per la loro crescita".