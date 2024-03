Taekwondo: in Belgio vincono Alessio e Dell'Aquila

L'Italia del Taekwondo vince ancora. La nazionale azzurra, guidata dal dt Claudio Nolano, si è messa in mostra a Lommel, in Belgio, sede del Belgium Open Taekwondo 2024. Nel torneo il campione olimpico e mondiale Vito Dell'Aquila (categoria -58 kg), il due volte campione del mondo Simone Alessio, leader della categoria -80 kg, e Andrea Conti (categoria -54 kg) hanno raggiunto il gradino più alto del podio. A loro si è aggiunta Elisa Bertagnin, in gara per il suo club, l'Hwarang Sporting Club, che ha vinto l'oro nella categoria femminile -46 kg. Sono arrivati in semifinale e hanno poi conquistato una medaglia di bronzo ciascuno Angelo Mangione (-74 kg) e Anna Cuorvo (-57 kg). A una settimana dalla conquista del pass olimpico da parte di Ilenia Matonti, che si unisce a Dell'Aquila, Alessio e Bossolo nel parataekwondo, il giovane team azzurro continua a cogliere successi che confermano lo stato di forma degli atleti italiani nel panorama internazionale, nell'anno di Parigi 2024.